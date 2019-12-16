Китай объявил войну США

Китай объявил торговую войну Соединенными Штатам Америки, в результате чего акции компании Apple резко упали в цене, вместе с продажами iPhone, сообщает DEITA.RU.

Как передает «РГ» слова аналитика компании MRG, причиной войны стало введение США ряда технических санкций против Китая. В частности - прекращение технического обеспечения всех продуктов операционной системы Android и самой ОС на территории Поднебесной.

Отмечается, что в ответ на это китайские разработчики просто прекратили использовать указанные продукты в своих смартфонах и полностью перешли на собственное техническое обеспечение. Одновременно с падением продаж таких компаний, как Vivo и Oppo, пострадали и акции американского бренда Apple - всего за несколько месяцев спад стоимости акций достиг одного процента, продажи смартфонов и аксессуаров к ним - более чем на тридцать пять процентов. По словам мировых аналитиков, за осень регресс по прибыли компании к КНР достигнет более семнадцати процентов.

«Одновременно с этим продажи мобильных телефон китайского бренда Huawei за один квартал выросли на шестьдесят шесть процентов», - заявили в MRG заявив, что сложившаяся ситуация уже не на шутку напугала руководителей одной из ведущих корпораций США, ведь за счет покупок жителей Поднебесной Apple ежегодно «делает» порядка шестнадцати процентов от всех своих продаж.

Екатерина Цой