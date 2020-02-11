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6 Декабрь 2019, 18:15

Китай оставил Приморье без овощей

овощи, сельдерей

Овощная продукция не поступает в край из-за дополнительных требований карантинной службы КНР, заявили в приморском правительстве, сообщает ИА DEITA.RU.

Представители оптово-розничных баз на совещании под руководством зампреда правительства Приморья Константина Шестакова сообщили, что запасы китайских овощей подходят к концу. Так, по словам представителя базы «Дружба», осталось максимум 100 тонн. А когда будут новые поставки, неизвестно, потому как овощная продукция в регион сейчас не поступает из-за ужесточения мер карантинной службой КНР. Врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин уточнил, что в доптребования КНР входят сертификат происхождения продукции и загрузка одного наименования товара в одно транспортное средство. Если эти меры не смягчить, то продукты в край поступать не будут.

Также приморский Минпромторг признал, что отсутствие поставок из Китая уже привело к дефициту овощей по доступным ценам.  Согласно мониторингу Минпромторга, с начала текущего года  стоимость овощей на рынках и в магазинах уже возросла на 30%.

На данный момент регион вынужден искать поставщиков из других стран – Ирана, Турции, Узбекистана, но, учитывая отдаленность этих регионов от Приморья, стоимость продукции еще выше.

По результатам совещания было принято решение обратиться в  Россельхознадзор с просьбой провести переговоры с карантинной службой КНР.

Отметим, что вопросом дефицита и завышением цен на овощи в Приморье заинтересовались депутаты Государственной Думы, предложив рассмотреть законопроект о возрождении сельского хозяйства на Дальнем Востоке.

 

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