telegr wh call

Новости

Закон о дальневосточных овощах рождается в Госдуме

9 Февраль 2020, 14:53

Ребенок пострадал на «Лыжне России»

9 Февраль 2020, 14:13

Китай отменил налоги из-за коронавируса

9 Февраль 2020, 13:58

«Не отпускайте жен и дочерей»: хабаровский маньяк еще не пойман

9 Февраль 2020, 13:16

Единороссы снабдили наклейками аптечных спекулянтов

9 Февраль 2020, 12:35

Путин отправил гуманитарную помощь в Китай

9 Февраль 2020, 11:44

ГИБДД возвращается в «цепочку» техосмотра

9 Февраль 2020, 11:28

Российским стюардессам доплатят за рейсы с чихающими китайцами

9 Февраль 2020, 10:42

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Китай отменил налоги из-за коронавируса

маска

Налоговые платежи отменяются в КНР для врачей и других участников общенациональной программы по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минфина Китая.

Медицинские принадлежности и препараты, приобретенные по безналичному расчету и выдаваемые сотрудниками в китайских учреждениях и общественных организациях на фоне вспышки коронавируса, не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом и учитываться при расчете заработной платы.

Кроме того, по решению правительства будет отменен НДС для логистических и курьерских компаний, обеспечивающих доставку населению жизненно необходимых товаров.

Особые налоговые льготы распространятся на национальные предприятия в области транспортных коммуникаций, ресторанного и гостиничного хозяйства, туризма, которые из-за коронавируса в 2020 году понесли существенные убытки.

По последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заражено 37 454 человека, из них 37 111 – в материковом Китае. Выздоровевших – 2651 человек, погибших – 812 человек.

Читайте также:

Путин отправил гуманитарную помощь в Китай

Проезд в городских автобусах подорожает с 1 марта

«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках

Дмитрий Санников

Популярное

В Приморский край придет почти весенняя погода

Известно, какие работники могут получать почти миллион рублей в месяц

«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках

ГИБДД возвращается в «цепочку» техосмотра
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...