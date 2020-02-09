Китай отменил налоги из-за коронавируса

Налоговые платежи отменяются в КНР для врачей и других участников общенациональной программы по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минфина Китая.

Медицинские принадлежности и препараты, приобретенные по безналичному расчету и выдаваемые сотрудниками в китайских учреждениях и общественных организациях на фоне вспышки коронавируса, не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом и учитываться при расчете заработной платы.

Кроме того, по решению правительства будет отменен НДС для логистических и курьерских компаний, обеспечивающих доставку населению жизненно необходимых товаров.

Особые налоговые льготы распространятся на национальные предприятия в области транспортных коммуникаций, ресторанного и гостиничного хозяйства, туризма, которые из-за коронавируса в 2020 году понесли существенные убытки.

По последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заражено 37 454 человека, из них 37 111 – в материковом Китае. Выздоровевших – 2651 человек, погибших – 812 человек.