Китай «отвернул» от России еще одного друга

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Белоруссия не долго горевала после отказа России, найдя «кредитное» утешение у властей Китайской Народной Республики. Об сообщает DEITA.RU.

По сообщению «Газета.ру», глава минфина Максим Ермолович заявил, что власти страны планируют подписать соответствующий кредитный договор с госбанком КНР. Таким образом, уже в текущем году Белоруссия получит до пятисот миллионов долларов по пока неизвестной годовой ставне в юанях.

Чиновник пожаловался, что в этом году стране не удалось договориться о рефинансировании ежегодных платежей с Россией и, чтобы продолжить гасить долг перед Москвой, властям пришлось просить помощи на международных рынках. Договоренность с Китаем Ермолович назвал «помощью российским коллегам».

Отметим, по состоянию на первое августа 2019 года внешний государственный долг Белоруссии перед Москвой составил шестнадцать с половиной миллиардов долларов. В конце текущего года Минск планирует «закрыть» долг на шестьсот миллионов долларов.

Российские эксперты заявили, что вместе с предоставление кредита Китай продолжит распространять финансовую власть по отношению к бывшим республикам СССР.

Екатерина Цой

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