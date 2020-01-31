Китай после эпидемии – какие выводы сделает Председатель Си?

ВОЗ уже признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. Азиатский корреспондент ИА DEITA.RU сделал свои выводы из материалов японских и корейских СМИ, а также экспертных оценок представителей научного сообщества этих государств. О причинах паники и реакции китайских властей - в материале агентства.

Вспышка короновирусной инфекции, ввергнувшая Китай в нешуточную панику, произошла не на пустом месте - специалисты довольно компетентно отследили развитие и эволюцию заболевания.



Но почему в такой, казалось бы, авторитарной стране, где должна царить строгая партийная и прочая дисциплина, своевременно создаваться «оперативные штабы по борьбе...» и приниматься другие меры по всей вертикали власти, новая инфекция стала столь неожиданной? Как ни парадоксально, ответ, очень возможно, кроется в этой самой дисциплине и вертикали.

Как известно, Си Цзиньпин уже сделал немало для закрепления своей роли «лидера нации» - статус нынешнего Генсека и Председателя КНР благодаря ряду новых титулов выше всех предшественников после эпохи Мао. Цементирует же возглавляемую им вертикаль большей частью страх – страх жестокого наказания чиновников за их действия или бездействие. Причем ни для кого не секрет, что столь близкая сердцу россиян борьба с коррупцией «китайскими методами» давно превратилась в один из действенных инструментов межэлитного и межкланового противоборства в китайском руководстве. А это не может не создавать среду, когда сор из избы не выносится, и объективная и правдивая информация наверх не подаётся. Во избежание «оргвыводов».

А теперь мысленно поставим себя на место руководителей города Ухань и провинции Хубэй. И добавим сюда фактор преддверия Нового года по лунному календарю. Праздничные столы, конечно, ещё не накрыты, но все банкеты расписаны, отпуска запланированы, а билеты в тёплые края куплены. В такой ситуации персонального комфорта нет не только мотивации докладывать в Пекин реальное положение дел (ведь за правду как минимум снимут с постов), но и это самое положение дел выяснять. По большому счёту, на самотёк пускается не только ситуация, но и достоверная информация о ней. А в это время уходят безвозвратно драгоценные дни и даже недели.

Перелом в отношении к проблеме со стороны властей наступает в самый неподходящий момент - за считанные дни до празднеств, когда становится очевидным, что половинчатая информация вредит как усилиям по борьбе с распространением вируса, так и международному престижу страны. Лидер - «руководящее ядро», то есть лично товарищ Си, начинает рулить процессом практически вручную, и в прессе появляются отрывки высказываний, от которых Председатель более не воздерживается.

Ухань закрывают: сначала перестаёт ходить междугородний общественный транспорт, потом блокируют дороги. Но, кажется, уже слишком поздно, из-за опоздания эффект далеко не тот: те, кто инфицирован, но не ощущал симптомов, уже сидят за новогодними столами со своей роднёй в разных городах и весях Поднебесной.

Обошедшие весь мир кадры с роем экскаваторов на месте будущей то ли 5000-, то ли 6000-коечной больницы, которая «будет построена за пять дней», лишь придают дополнительное отчаяние и подрывают доверие к власти.

Праздник чиновничеству испорчен, и оргвыводы в будущем наверняка будут серьёзными. Но что мешало сделать многое из необходимого раньше, вовремя? Доводить до мировой общественности более точную и прозрачную информацию? Согласовать планы действий со столицей, с компетентными ведомствами? Видимо, такова природа чиновничьего мышления в системе, не подразумевающей ясной личной ответственности, и всё ещё позволяющей затягивать с решением и действием или перекладывать всё на других. Ни вертикаль, ни знаменитая жёсткая антикоррупционная линия Си Цзиньпина не принесли руководству страны того авторитета, когда действиями преданных не только родине и партии, но и общему делу людей руководило бы осознание собственной миссии.

Каким жёстким бы ни старался выглядеть Председатель Си, до полной победы над коррупцией, кумовством и банальной ленью ещё далеко. Во времена соцсетей, когда слухам верят больше официоза, лишь только множатся сатирические изображения и каверзные подколки сетевых оппозиционеров о якобы похожести лидера страны и партии на диснеевского Винни-Пуха. И, судя по всему, этот юмористический имидж реально может стать частью исторической памяти о вожде. Китайского Сталина, когда газетные портреты вождя берегли бы не только из-за страха, но и по совести, очевидно, в случае Си не случится.

Ситуация с «уханьским вирусом», точнее цепочкой принятия решений, до боли напоминает громкие советские просчеты времен позднего СССР – то с самолетом шпионом У-2 Гэри Пауэрса, быстрому уничтожению которого «помешал» Первомай, то со знаменитой посадкой на Красной площади Матиаса Руста, самолет которого вели от самой границы, но решение сбить нарушителя так и не было принято – военные чины перекидывали ответственность друг на друга. В обоих случаях такие затягивания с принятием окончательного решения тревожного вопроса привели к целой череде громких и не очень отставок в соответствующих ведомствах. Но еще ярче они продемонстрировали закостенелость системы и неспособность к принятию безотлагательных решений ее функционерами, действующими по принципу – «как бы чего не случилось».

Безусловно, в случае с Уханем чиновники, старавшиеся избежать кары пекинского руководства, сами и загнали себя в эту ловушку. Очевидно, что оргвыводы будут сделаны, но будут ли товарищем Си приняты соответствующие меры по адаптации китайской системы руководства к современным вызовам, покажет только время.