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Китай раскрыл военный секрет России
Зачастую зарубежные страны удивляются способности российской армии одерживать победы в лютые морозы. Зарубежные СМИ высказали своё предположение о секретном средстве, позволяющем успешно проводить операции при низких температурах, сообщает DEITA.RU.
Нередко для захватчиков российских территорий низкие температуры становились настоящим испытанием. СМИ Китая предположили, что позволяет российским военным добиваться успехов в лютые холода. Как отмечает китайское издание «Sohu», именно портянки позволяют военным чувствовать себя отлично даже в морозы. В Китае предполагают, что отрезки ткани, обёрнутые вокруг ног особым образом, позволяют российской армии не отморозить ноги, поэтому солдат с первых дней обучают их правильному использованию.
Безусловно, одежда по сезону также способствует успеху. Однако использование портянок позволяет избежать натирания мозолей на ногах. Одним нехитрым средством военные «убивают двух зайцев» - обеспечивают ногам комфорт и тепло.
Ранее сообщалось, что для призывников может появиться отсрочка выплат по кредитам на весь срок службы. Это позволит избежать просрочек платежей.
Софья Корф