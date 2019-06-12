Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства сделал знаковое заявление об отношениях России, Китая и США, сообщает DEITA.RU.

По мнению господина Гэн Шуана, США выступают под лозунгами демократии и свободной торговли, но если другие государства усиливаются, то против них вводятся санкции. Подобному отношению подверглись китайские компании, в том числе производитель гаджетов Huawei.

А потому власти Китая заявляют о совместном с Россией формировании открытой мировой экономики. Как отметил китайский дипломат, в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию лидеры двух стран пришли к полному взаимопониманию по данному вопросу. По его мнению, между Россией и Китаем будет усилен стратегический диалог и развиваться всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Первые практические результаты, похоже, уже имеются. Накануне производитель смартфонов Huawei нашел решение своей главной проблемы. Компания планирует оснащать свои гаджеты российской операционной системой «Аврора». Именно ей хотят заменить американский Android, который по решению США больше не будет обновляться

Дмитрий Санников