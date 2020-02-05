Китай сообщил о скорой победе над вирусом

Представитель Министерства иностранных дел КНР заявила о том, что полная победа над коронавирусом не за горами, сообщает ИА DEITA.RU. Число тех, кого смогли вылечить, неуклонно растет.



По словам официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин, за вчерашний день количество людей, которых врачи смогли полностью излечить от пневмонии, вызванной коронавирусом, в 4 раза превышает число погибших от болезни. По общей статистике вылеченных и погибших, последних в 2 раза меньше.

Как пишут «Известия», власти КНР заявили о своей уверенности в том, что скоро смогут полностью победить коронавирус. Они также отметили, что ведут эту борьбу не только ради Китая, но и ради безопасности всего мира.

Ранее сообщалось о том, что по данным на 4 февраля уровень смертности от коронавируса составил 2,1%. О вирусе, который вызывает пневмонию, стало известно еще в конце декабря. Новый вирус стал распространяться из кайского города Ухань. На сегодняшний день погибло от болезни почти 500 человек, заболело более 23 тысяч.