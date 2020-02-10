Новости
Бесплатный проезд до места учебы введен в Хабаровске
10 Февраль 2020, 11:30
Китай сообщил о вспышке ещё одной эпидемии
10 Февраль 2020, 11:15
Мошенник-«сантехник» продал украденную машину за тысячу рублей
10 Февраль 2020, 11:00
«Лазейку» для недобросовестных лесорубов нашли в Приморье
10 Февраль 2020, 10:45
Мишустин поручил создать резерв масок от коронавируса
10 Февраль 2020, 10:30
Сколько получает бизнес-аналитик во Владивостоке
10 Февраль 2020, 10:15
Эксперты оценили влияние коронавируса на экономику России
10 Февраль 2020, 10:00
Из порта Находки вышло судно на достройку "Северного Потока-2"
10 Февраль 2020, 09:40
Китай сообщил о вспышке ещё одной эпидемии
В стране появился очаг опасной болезни
Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышке птичьего гриппа H5N6 в провинции Сычуань, передаёт DEITA.RU со ссылкой на ведомство.
В сообщении приводится информация, что из 2497 птиц на ферме в пригороде Сичун погибло 1840. Причиной их гибели стал именно птичий грипп.
При этом, как отмечают чиновники, случаев заражения людей этой опасной болезнью на данный момент всё ещё не зарегистрировано.
Отметим, что ранее Китай уже сообщал, что и в других провинциях страны также имели место вспышки птичьего гриппа, которые были купированы массовым уничтожением птицы.