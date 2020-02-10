Китай сообщил о вспышке ещё одной эпидемии

Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о вспышке птичьего гриппа H5N6 в провинции Сычуань, передаёт DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

В сообщении приводится информация, что из 2497 птиц на ферме в пригороде Сичун погибло 1840. Причиной их гибели стал именно птичий грипп.

При этом, как отмечают чиновники, случаев заражения людей этой опасной болезнью на данный момент всё ещё не зарегистрировано.

Отметим, что ранее Китай уже сообщал, что и в других провинциях страны также имели место вспышки птичьего гриппа, которые были купированы массовым уничтожением птицы.