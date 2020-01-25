Китай строит больницу для заболевших новым вирусом - видео

Больницу для карантина заболевших новым коронавирусом начали строить в Китае, сообщает DEITA.RU.

РБК опубликовал соответствующую информацию со ссылкой на китайское Центральное телевидение. Там заявили о том, что строительство уже началось – и полностью возвести здание планируют уже через шесть дней.

Вместимость будущего медцентра составляет тысячу пациентов. Ее площадь составит около 25 тыся кв. метров.

Напомним, что, согласно последним данным, около 870 человек уже заразились новым вирусом. 26 из них погибло. Отметим, что один из погибших проживал в провинции, граничащей с Приморским краем.

Сейчас ряд стран, в том числе и Россия, ввели карантинный режим с Китаем – туристов проверяют на всех погранпунктах. Эпицентром заражения стал китайский город Ухань с населением более 12 млн человек. Город закрыли – выезжать за его пределы, равно как и въезжать в него, запрещается.

В Приморском крае опасаются возвращения китайских туристов – сейчас Новый год, и большинство из них уехало на родину, чтобы отметить праздник. Однако, уже в начале февраля они вернутся – на работу или в качестве туриста, уже побывав в Китае. В связи с этим обе страны усилят карантинную проверку на границах и таможенных пунктах.

Александра Маслова