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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Китай усиливает армию за счет женщин

Китай

С 2020 года призыв будет проходить дважды в год, а не однократно, как было раньше

Открыт набор в армию для женщин, пишет «Жэньминь Жибао». Преимущественно новобранцами станут нынешние студентки и недавние выпускницы, сообщает DEITA.RU.

Первый призыв для женщин будет завершен 15 февраля, вошедшие в него пополнят ряды Народной освободительной армии 1 марта. Второй набор стартует 26 июля, с этого дня и до 15 августа попасть в армию смогут те же, кто и зимой, а также выпускницы средних школ высшей ступени; они официально станут военнослужащими 1 сентября.

В КНР армия состоит преимущественно из добровольцев. Потенциальные новобранцы не только осматриваются физически, но и проходят политическую экспертизу. В приоритете – члены семей военнослужащих и павших героев.

Напомним, несмотря на качественное отставание, на текущий момент численно китайская армия превосходит как российскую, так и американскую. Военная доктрина государства ставит перед армией задачу превзойти всех конкурентов к 2049 году.

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