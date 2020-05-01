Китай уже ждет туристов

На продолжительных майских праздничных днях ожидается первый туристический пик после эпидемии COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.

Крупнейшее туристическое агентство КНР Ctrip подготовило доклад, в котором изложены ожидания относительно потока туристов, пишут «РИА новости». В агентстве отмечают, что майские выходные, которые будут длиться пять дней, станут «знаменательным событием» и помогут возродить туризм в стране. Не только праздники поспособствуют восстановлению туризма, но и постепенное ослабление ограничительных мер в Китае.

Однако, некоторые меры всё ещё продолжают своё действие. Так, например, на некоторых курортах в Китае администрация ввела ограничения на бронирование, тем самым сократив количество посетителей до 30% от максимально возможного объёма. Отмечается, что жители Китая чаще выбирают местный туризм, нежели туры между регионами страны или за рубеж.

Власти Поднебесной приняли ряд мер, которые позволят поддержать туризм в стране. Свыше двадцати провинций и городов КНР выпустили туристические ваучеры для жителей. Кроме того, специально по случаю майских праздников в Китае открыли 4000 достопримечательностей, которые смогут заинтересовать туристов.