Китайский миллиардер задумался о выкупе российской компании электроинструментов «Интерскол», сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

«Интерскол» банкротится, задолженность предприятия превышает шесть миллиардов рублей. И его может выкупить корпорация Positec, принадлежащая китайскому миллиардеру Дон Гао, оплатив задолженность компании и выкупив у «Сбербанка».

«Интерскол» — крупнейшая на российском рынке компания по производству электроинструментов. Предприятию принадлежало 10% этой части рынка в 2018 году. Минпромторг переживает: банкротство столь масштабной компании может ослабить позиции отечественных производителей.

Анастасия Туркова