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Китай закупает российские лекарства от коронавируса

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Медики из КНР хотят проверить их действие в борьбе с эпидемией

Власти Китая решили купить у России несколько медицинских препаратов, созданных для лечения от вирусов, сообщает ИА DEITA.RU  со ссылкой на РИА «ФАН».

Как пишет издание, власти Китая уже закупают у России один препарат – «Триазавирин». По словам министра здравоохранения Сергея Краевого, врачи на местах планируют провести клинические исследования. Пока на российской стороне нет уверенности в том, что у закупленного препарата есть специфические антивирусные свойства.

Ранее сообщалось о том, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, погибли более 400 человек. Зараженных более 17 тысяч в разных странах мира.

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