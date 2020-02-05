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Китай закупает российские лекарства от коронавируса
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Власти Китая решили купить у России несколько медицинских
препаратов, созданных для лечения от вирусов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Как пишет издание, власти Китая уже закупают у России один препарат – «Триазавирин». По словам министра здравоохранения Сергея Краевого, врачи на местах планируют провести клинические исследования. Пока на российской стороне нет уверенности в том, что у закупленного препарата есть специфические антивирусные свойства.
Ранее сообщалось о том, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, погибли более 400 человек. Зараженных более 17 тысяч в разных странах мира.