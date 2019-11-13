Китай запускает цифровую валюту: чем это грозит

Китайский Центробанк планирует запустить в обращение государственную цифровую валюту с глобальными амбициями уже в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Свои разработки в сфере цифровых валют Китай начал вести еще в 2014 году. За несколько лет, изучив опыт иностранных кейсов, китайские финансисты вплотную подошли к созданию государственной криптовалюты собственной. Она может появиться в обращении уже через несколько месяцев.

Если верить заявлениям китайского Центробанка, то государственная цифровая валюта потребовалась Китаю, чтобы сэкономить на выпуске бумажных юаней и лучше контролировать денежный оборот. Но насколько это соответствует истине?

По мнению главы Facebook Марка Цукерберга, появление криптовалюты из Поднебесной грозит подорвать лидерство доллара в мировых финансах и торговле. Как заявил бизнесмен в стенах американского Конгресса, у США на регулирование современных и будущих технологий платежей нет монополии.

Как отмечает американское деловое издание Project Syndicate, в легальной сфере в краткосрочном периоде США пока бояться нечего. Юань пока еще далек от того, чтобы вытеснить доллар с первой позиции в мировой торговле. И речь может идти о десятилетиях, прежде чем китайская валюта получит шанс одержать победу в экономике легальной.

Совсем другое дело - контроль над экономикой подпольной. Китайская криптовалюта, поддержанная государством, может захватить рынок, особенно на тех площадках, где интересы Запада отличаются от интересов Поднебесной. Цифровая валюта поможет Китаю торговать с партнерами даже под экономическими санкциями. Запретить или ограничить хождение китайской криптовалюты Запад у себя может. Но остаются ведь и другие рынки: Латинская Америка, Африка.

Да и Россия может сыграть не последнюю роль. Как пишет японское издание JB Press, соперничество США с Китаем и Россией, подчеркнутое в стратегии безопасности Америки, привело к стремительному сближению России и Китая. По оценке японских аналитиков, сотрудничество России и Китая в сфере высоких технологий идет быстрее, чем предполагалось. Китайские IT-корпорации активно интересуются российской рождающейся цифровой экономикой. Конкретные примеры уже есть: китайская компания Tencent создала более 600 серверных центров в Москве.

Японцы отмечают, что Россия и Китай насаждают удобные для себя правила, а также пытаются сделать их международной нормой. По их мнению, снижение риска китайско-российских технологических атак и быстрая ликвидация будущих угроз — это неотложные задачи, стоящие перед Японией и США.

Дмитрий Санников