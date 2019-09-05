Тратиться придется за каждое вырубленное дерево, сообщает DEITA.RU.



На полях ВЭФ министр природы Дмитрий Кобылкин сделал важное заявление относительно вырубки лесов для экспорта в Китай. Как пишет РБК, ведомство считает необходимым не просто восстанавливать леса в Сибири и на Дальнем Востоке, но и привлекать к этой работе главного получателя древесины из этих регионов - Китай.

Как рассказал глава Минприроды, в планах ведомства заключить с КНР соглашение, по которому китайская сторона будет обязана участвовать в восстановлении лесов. При этом министр подчеркнул, что давить на КНР и угрожать Россия не будет: ведь китайские партнеры могут покупать древесину у других стран, а это огромные потери для российского рынка.

Кроме того, президент поставил задачу восстанавливать столько же деревьев, сколько было уничтожено. Сделать это можно, если реализовать две идеи Минприроды: сотрудничество с КНР в плане выращивания саженцев и создание новых правил для арендаторов территорий.

Суть второго предложения напоминает правила игры для нефтяников: компании, которые пользуются общими ресурсами, должны быть социально ответственными и нести определенную нагрузку.

Такой нагрузкой для арендаторов лесов станет защита их от пожаров. Пока условия обсуждаются с компаниями.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что статистика по реальному экспорту российского леса в Китай крайне туманна. Так, Россия рапортует о том, что в КНР вывезли порядка 12 млн кубометров леса. А Китай отчитывается о 36 млн кубометров леса, ввезенных из России.

При этом россиян успокаивают тем, что, мол, беспокоиться не о чем, Китай все равно вырубает своего леса в почти в 1,5 раза больше чем Россия, и мол США поставляет леса в КНР больше. Не больше, а скорее дороже. Объемы поставок в Китай в пересчете на денежный эквивалент таковы: США - 7,6 миллиарда долларов; Россия - 4,5 миллиарда долларов; Канада - 4 миллиарда долларов. При этом бизнес РФ еще и снижает цены на отечественную древесину – все хотят заработать.

Елена Миронова