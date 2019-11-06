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Китайцам и монголам упростят въезд в ДФО

пограничный пункт пропуска граница

Теперь граждане соседних стран смогут попасть в города Дальнего Востока на своих машинах, сообщает DEITA.RU.

Госдума приняла в первом чтении проект закона об упрощении въезда иностранцев в ДФО по электронным визам. Теперь действие правил могут распространить и на речные, автомобильные и смешанные пункты пропуска.

Как пишет «Парламентская газета», в Минвостокразвития считают необходимым принятие этого закона. Так возможности для иностранцев в посещении регионов ДФО расширятся. Пока для этих целей работают всего 18 пунктов пропуска, из которых 11 на территории СПВ.

Если закон примут, то жители Китая и Монголии смогут въезжать в Россию, в дальневосточные города, на собственных автомобилях и передвигаться на них по российским дорогам. Для этого придется скорректировать ряд других законов, регулирующих правила нахождения иностранцев в России.

Елена Миронова

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