Китайцам не понравились российские окорочка

Китай запретил поставки из России не соответствующих требованиям страны куриных лап, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Россельхознадзора.

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики уведомило Россельхознадзор о том, что законодательством КНР не допускается ввоз в страну куриных лап категории С - несоответствующих китайским требованиям по органолептическим показателям (гематомы и кровоизлияния, черные наросты, желтая кожа и другие.

Ввоз куриных лап с российских предприятий, допустивших поставки такой продукции в Китай, будет запрещен, а их экспортная лицензия может быть аннулирована компетентным ведомством КНР.

Соответствующая информация Россельхознадзором доведена до сведения территориальных управлений ведомства, ветеринарных служб субъектов РФ, а также размещена на сайте ведомства.