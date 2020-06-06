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Китайцам не понравились российские окорочка
Китай запретил поставки из России не соответствующих требованиям страны куриных лап, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Россельхознадзора.
Главное таможенное управление Китайской Народной Республики уведомило Россельхознадзор о том, что законодательством КНР не допускается ввоз в страну куриных лап категории С - несоответствующих китайским требованиям по органолептическим показателям (гематомы и кровоизлияния, черные наросты, желтая кожа и другие.
Ввоз куриных лап с российских предприятий, допустивших поставки такой продукции в Китай, будет запрещен, а их экспортная лицензия может быть аннулирована компетентным ведомством КНР.
Соответствующая информация Россельхознадзором доведена до сведения территориальных управлений ведомства, ветеринарных служб субъектов РФ, а также размещена на сайте ведомства.