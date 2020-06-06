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Китайцам не понравились российские окорочка

окорочок

Китай запретил поставки из России не соответствующих требованиям страны куриных лап, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Россельхознадзора.

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики уведомило Россельхознадзор о том, что законодательством КНР не допускается ввоз в страну куриных лап категории С - несоответствующих китайским требованиям по органолептическим показателям (гематомы и кровоизлияния, черные наросты, желтая кожа и другие.

Ввоз куриных лап с российских предприятий, допустивших поставки такой продукции в Китай, будет запрещен, а их экспортная лицензия может быть аннулирована компетентным ведомством КНР.

Соответствующая информация Россельхознадзором доведена до сведения территориальных управлений ведомства, ветеринарных служб субъектов РФ, а также размещена на сайте ведомства.

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