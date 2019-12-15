Китайцам отдадут полмиллиона га на Дальнем Востоке

Китайская компания Country Garden Group намерена инвестировать до 3,5 млрд рублей в проект по созданию крупного сельскохозяйственного предприятия на территории Еврейской автономной области, сообщает DEITA.RU по материалам Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Как отмечает ведомство, под новый проект по выращиванию и глубокой переработке соевых бобов и других сельскохозяйственных культур потребуется до 500 тыс. га. «По предварительным оценкам, благодаря проекту российский экспорт сои с Дальнего Востока в Китай может быть увеличен в два раза», - пояснил руководитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Для реализации проекта будет создана совместная компания, владельцами которой станут корпорация «Кантри Гарден Груп», российские компании, китайский партнер по экспорту. Как заверили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, эта компания будет обязана гарантировать рациональное и бережливое пользование арендуемой земли с соблюдением всех норм, требований и регламентов, установленных российским законодательством в целях сохранения плодородия земель и недопущения причинения вреда окружающей среде.

Между тем, в ООО «Приморская соя», куда организационно входит Уссурийский масложиркомбинат, дела идут не очень хорошо. Работникам объявили, что предприятие временно приостанавливает свою работу. Сейчас на предприятии идет консервация - временная приостановка деятельности в связи с изменением конъюнктуры рынка. Планируют ее в срок до октября 2020 года.

Дмитрий Санников