В китайском мессенджере WeChat распространяются сообщения о мобилизации населения для торговой войны с США, сообщает DEITA.RU.

Как говорится в сообщениях, господин Трамп сделал Китай своей мишенью: три национальных марки телефонов - Huawei, Xiaomi и ZTE - попали под санкции США.

Но есть в торговой войне с США и первые успехи китайской стороны: около 20 ресторанов KFC и McDonald's в торговых центрах Пекина остались без посетителей. «Жители Пекина сделали это! В общей сложности пустуют около 600 заведений этих брендов по всему Китаю», - подчеркивается в сообщениях.





«Вы тоже можете внести свой вклад! Поделитесь этим сообщением! Простой народ не должен оставаться в стороне. Вот несколько идей: 1. Говорите по-китайски; 2. Ешьте китайскую еду; 3. Носите национальную одежду; 4. Пользуйтесь китайской продукцией; 5. Не путешествуйте за границу; 6. Отмечайте национальные праздники; 7. Совершайте покупки в Китае; 8. Сохраняйте китайский менталитет; 9. Любите свою Родину; 10. Ведите бизнес в Китае, а не за границей; 11. Соблюдайте народные традиции; 12. Оставайтесь китайцами! Сделайте репост, если вы неравнодушны!», - призывают китайцев к патриотизму во имя победы в торговой войне.

Как отмечают эксперты, скорее всего, рассылку запустили правительственные структуры КНР.

Дмитрий Санников