На садовом ЭКСПО в Пекине гостей Дня России накормили тонной яблок, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА Новости, Организаторы решили расширить границы знаний жителей Китая о русских традициях, связанных с сельским хозяйством, и выбрали темой национального российского дня на ЭКСПО Яблочный спас.

Посол России в Китае Андрей Денисов направил гостям праздника обращение, в котором отметил, что национальный день России на ЭКСПО представляет хорошую возможность установить деловые контакты, кроме того, это настоящий праздник, позволяющий гостям лучше познакомиться с традициями нашей страны и русской гастрономической культурой, оценить российское гостеприимство.

Тема российской экспозиции - "Русский сад: от корней к плодам". Она стала одним из наиболее крупных среди иностранных стендов, на площади в 1,8 тысячи квадратных метров размещены три арт-объекта, символизирующие гармонию природы и человека в современных парках.

Дмитрий Санников