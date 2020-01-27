Китайцев с подозрениями на коронавирус выдворят с Приамурья на родину

Граждане КНР с подозрением на коронавирусную инфекцию будут отправляться из Благовещенска обратно в Хэйхэ, сообщает DEITA.RU по материалам правительства Амурской области.

Об этом стало известно в ходе совещания при губернаторе Амурской области Василие Орлове по вопросам недопущения коронавирусной инфекции на территорию региона.

Подозреваемых же в опасной болезни россиян, прибывающих через границу, планируют помещать в изолятор, а затем госпитализировать в боксы инфекционной больницы.

Региональные власти подчеркивают, что главная на сегодня мера — это отказ от посещения КНР. Известно, что туроператоры региона приостанавливают отправку групп на курорты Китая. Гражданам также рекомендуется отказаться от посещения таких стран Юго-Восточной Азии, как Таиланд и Вьетнам.

Как стало известно, выявлены 5 человек, которые заболели после посещения КНР. Взятые пробы были отправлены в лабораторию. Уже известно, что по трем случаям подозрения на коронавирусную инфекцию не подтвердились. Результаты по двум другим пробам должны появиться в ближайшее время.

Как подчеркнул Василий Орлов, ситуация в Приамурье сейчас стабильная, и никакой паники среди жителей быть не должно. «Нам, безусловно, необходимо реализовать комплекс мер, быть готовыми противостоять угрозе, полностью контролировать ситуацию», - сказал губернатор. Принято решение о дополнительном приобретении тепловизоров, в постоянном режиме идет обмен информацией с китайской стороной.

Дмитрий Санников