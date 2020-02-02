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Китайцев вывозят из Приморья автобусами
Специальные автобусы, организованные в связи с ограничением грузопассажирского сообщения между Россией и Китаем, в воскресенье, 2 февраля, вывезли с территории Приморья в КНР 66 китайцев, сообщает DEITA.RU по материалам регионального правительства.
Ранее, в субботу 1 февраля,из Китая через пункты пропуска в Приморье вывезли 58 россиян через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка. По данным правительства Приморского края, границу в субботу пересекли три автобуса.
Председатель правительства России Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для нераспространения коронавируса нового типа. Однако, запрет не носит абсолютного характера, и границу все-таки пересечь можно, хотя и не так просто.