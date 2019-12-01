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Китайцы делают бизнес на снеге
Необычные услуги предлагают жители северных провинций Китая, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Жэньминь жибао», рисование на снегу превратилось в Китае в одно из направлений бизнеса. Китайцы, проживающие в северных провинциях страны, предлагают свои услуги по написанию слов на снегу заказчикам, которые живут на юге Китая и «крайне редко видят снег».
Их расценки составляют 2 юаня за иероглиф (1 юань — 9,1 рубля). Ажиотаж начался после сильного снегопада на северо-востоке Китая. За два дня многие «коммерсанты» получили десятки заказов. Чаще всего на снегу пишут поздравления или признания в любви. После проделанной работы «бизнесмен» фотографирует результат и отправляет клиенту через интернет, показав таким образом, что заказ выполнен.
«Хорошая идея. Поищу форум какой-нибудь Экваториальной Гвинеи, предложу свои международные услуги», - комментируют китайский бизнес российские пользователи Сети.
Дмитрий Санников