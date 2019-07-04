Новый терминал для экспорта зерна планируют построить на Дальнем Востоке, сообщили DEITA.RU в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

По информации руководителя агентства Леонида Пастухова, сейчас большая часть российского зерна экспортируется через порты Азово-Черноморского бассейна. Но, как он считает, реализация масштабных сельскохозяйственных проектов потребует создания необходимых мощностей и на Дальнем Востоке.



Построить новый зерновой терминал планируют в рамках создания инфраструктуры международных транспортных коридоров. Одной из частей создания масштабного зернового терминала может стать проект по строительству речного порта в Хабаровском крае.

Китайские агрохолдинги намерены создать экспортоориентированный инвестиционный проект с полным циклом производства и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Сопровождение проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Китайские инвесторы хотят построить речной терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях Хабаровского края. Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складских мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции. Предполагается, что точками проекта станут Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и село Нижнеленинское. Экспорт продукции будет осуществляться в Китай, Японию, Южную Корею и достигнет объема 20 миллионов тонн (преимущественно сои и силоса) к 2024 году. Общий объем инвестиций в растениеводство составит около 10 миллиардов рублей, в развитие инфраструктуры – дополнительно 15 миллиардов рублей.

Первые планы уже имеются, и на Восточном экономическом форуме будет о чем доложить Путину. До сентября планируется построить склад для сельскохозяйственной продукции площадью 20 тыс. кв. м. На втором этапе предполагается расширение складских мощностей и строительство двух причалов.

Хабаровским краем интересы китайских агрохолдингов не заканчиваются. В рамках Петербургского международного экономического форума Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин анонсировали создание в Приморском крае крупного российско-китайского сельскохозяйственного холдинга. Планируется, что проект будет производить около 500 тысяч тонн высококачественного молока ежегодно для жителей Приморского края и на экспорт в Китай. Кроме молочного комплекса китайские инвесторы попросили 50 тысяч гектаров земли для строительства завода по глубокой переработке сои.

Дмитрий Санников