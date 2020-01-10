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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Китайцы исчезают из Приморья

Китай

В этом году массовая миграция китайцев на родину началась 10 января, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Парламентская газета», ежегодно миллиарды китайцев уезжают в родные земли, чтобы встретить Новый год дома. Для этого страна заранее вводит специальный транспортный режим для соотечественников.

Отметим, что в этом году Поднебесная встретит главный праздник довольно рано – 25 января. Транспортный режим открыт уже сегодня и продолжится до 18 февраля – ровно 40 дней. За это время, согласно прогнозам, жители страны совершат порядка трех миллиардов поездок.

В это время китайские пограничники и работники транспорта подвергнуться серьезным нагрузкам – все профильные службы и ведомства страны будут работать в особом режиме.

Таким образом, до конца февраля китайцев на улицах Приморья также станет куда меньше – большинство туристов и работников из Поднебесной уже спешат домой, готовиться к празднику.

Александра Маслова

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