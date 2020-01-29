Китайцы не будут достраивать "Хаятты" во Владивостоке

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев запретил инвесторам, занимающимся достройкой гостиниц "Хаятт" в дальневосточной столице, приглашать на объекты китайскую рабочую силу, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется, сообщает DEITA.RU. Об этом Трутнев заявил во время рабочей поездки на объект сегодня, 29 января, пишет «Интерфакс».

Как отметил Юрий Трутнев, пока не будет улажена ситуация с коронавирусом в Поднебесной, квоты на иностранную рабочую силу строительная компания не получит. В свою очередь строители заявили, что в отеле на мысе Бурном работает 50 человек, а в феврале хотели привлечь порядка 500 человек из КНР. Этим вопросом занималось несколько компаний.

Напомним, на сегодняшний день новым типом опасного вируса заразились 6014 человек в нескольких странах мира. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. В России больных коронавирусом пока не выявлено.

Напомним, что две пятизвездочных гостиницы, которые называют "Хаятты", начали возводить к Саммиту АТЭС-2012 года. На протяжении многих лет строительство велось за счет регионального бюджета, в общей сложности на их достройку было направлено как минимум 11 млрд бюджетных рублей. Гостиницы не достроены по сей день, весной прошлого года оба здания приобрели структуры российского олигарха Олега Дерипаски за сумму 3,7 млрд рублей, и многострадальные объекты снова пытаются достроить.

Иван Крышан