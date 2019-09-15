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Китайцы оценили российские школы

15 Сентябрь 2019, 05:31

китаец

Китайское издание «Хуаньцю шибао» оценило День знаний в российских школах, сообщает DEITA.RU.

Автор делится впечатлениями от посещения торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года в российских школах. Его тронула недетская серьезность маленьких учеников, стоящих на площадке ровно по линеечке, восхитила забота учителей и их напутственные слова.

«Русские всегда стараются сделать все красиво, чтобы радовалась их душа. На площадке все стоят ровно по линеечке, а от наряда детей просто невозможно оторвать глаз», пишет «Хуаньцю шибао». Как отмечает издание, в России любят цветы, это неотъемлемая часть любого праздника или церемонии. Принесенные детьми букеты обернуты в цветной целлофан, украшены шелковыми лентами, блестками — все это невероятно красиво.

По оценке китайских экспертов, российская система образования нацелена на повышение грамотности и популяризацию культуры и художественного образования среди жителей, она также берет на себя функцию отбора спортивных и художественных талантов. В этом и заключается образовательное наследие СССР. Однако, в условиях нынешней экономической ситуации поддержание такой разветвленной системы довольно проблематично и зависит от предоставления государством людских ресурсов и капитала. 

Дмитрий Санников

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