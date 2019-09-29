Новости
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
29 Сентябрь 2019, 15:10
Школьников учат встречаться с медведями
29 Сентябрь 2019, 14:43
Китайцы оценили сибирские морозы
29 Сентябрь 2019, 14:13
Илон Маск рассказал об инопланетянах
29 Сентябрь 2019, 14:02
В столице Приморья состоялся Galaxy Vladivostok Marathon
29 Сентябрь 2019, 13:25
Медведев не будет компенсировать пошлины на автозапчасти
29 Сентябрь 2019, 13:18
Сталинским ампиром завлекают туристов
29 Сентябрь 2019, 12:36
Паралимпийцы приняли активное участие в марафоне Galaxy Vladivostok Marathon
29 Сентябрь 2019, 12:28
Китайцы оценили сибирские морозы
29 Сентябрь 2019, 14:13
Китайцы снова задаются вопросом, как русским удается выносить сибирские холода, сообщает DEITA.RU.
Журналисты китайского издания Baijiahao отправились в местечко Тальцы неподалеку от Байкала. Там находится музей под открытым небом, куда перенесли древние деревянные здания, чтобы спасти их от затопления во время строительства Иркутского водохранилища.
Как отметили китайцы, русские с малых лет воспитывают в себе смелость, поэтому даже в сибирские холода родители с детьми радостно идут кататься на санках с горок.
Между тем, жители Забайкалья не очень хорошо отзываются о туристах из Поднебесной. «Достали уже эти китайцы! Все вытоптали! На Ольхон даже зимой прямо по льду с чемоданами на колёсиках прутся. Весь мусор от них остаётся, естественно, на священном острове, который позастроили отелями сами же местные. Хорошо хоть пелядь впаривают под видом омуля который к вылову давно запрещён. Местные-то знают, а китайцы уши развесят», - комментируют российские пользователи Сети.
Дмитрий Санников