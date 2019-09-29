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Китайцы оценили сибирские морозы

29 Сентябрь 2019, 14:13

китаец

Китайцы снова задаются вопросом, как русским удается выносить сибирские холода, сообщает DEITA.RU.

Журналисты китайского издания Baijiahao отправились в местечко Тальцы неподалеку от Байкала. Там находится музей под открытым небом, куда перенесли древние деревянные здания, чтобы спасти их от затопления во время строительства Иркутского водохранилища.

Как отметили китайцы, русские с малых лет воспитывают в себе смелость, поэтому даже в сибирские холода родители с детьми радостно идут кататься на санках с горок.

Между тем, жители Забайкалья не очень хорошо отзываются о туристах из Поднебесной. «Достали уже эти китайцы! Все вытоптали! На Ольхон даже зимой прямо по льду с чемоданами на колёсиках прутся. Весь мусор от них остаётся, естественно, на священном острове, который позастроили отелями сами же местные. Хорошо хоть пелядь впаривают под видом омуля который к вылову давно запрещён. Местные-то знают, а китайцы уши развесят», - комментируют российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников

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