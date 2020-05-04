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Китайцы открыли внутренний туризм

Китай

Китайские достопримечательности заработали более $1,3 млрд за викенд

Китайские власти открыли страну для внутреннего туризма, вызвав ажиотаж среди местных жителей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Gazeta.ru. 

Жители Поднебесной на майские выходные почти массово отправились смотреть на общенациональные памятники культуры, природные достопримечательности, пляжи и просто выехали за город. Согласно данным статистики, только в пятницу число отдыхающих превысило 23 млн. человек, которые потратили на музеи и парки отдыха более $1,3 млрд.

На выезде из Пекина полицейские отмечали высокий поток автомобилей, свободных мест не было и в самолетах. Самой большой группой среди отдыхающих стала молодежь до 30 лет. Для безопасности властям пришлось ограничивать количество отдыхающих, чтобы избежать массового скопления, так в Запретный город пускали только 5 тысяч человек. Остальные музеи должны принимать не более 30% людей от максимума. 

Отметим, что уже сейчас китайские турфирмы увеличили долю своих услуг на 60% по сравнению с прошлым годом.

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