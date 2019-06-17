Молокозаводы из России не смогут работать на китайском рынке, сообщает DEITA.RU.



Ряд молокозаводов из России планирует подать коллективный иск к китайской компании из города Муданьцзян. Дело в том, что эта компания зарегистрировала на себя в Китае их торговые марки и работать на территории КНР под своими брендами россиян уже не смогут.

Как пишет РИА Новости, в конце 2018 года между Китаем и Россией было подписано соглашение, по которому молочные заводы могут поставлять свою продукцию в соседние страны. Разрешительные документы российские компании получили только в конце года, а уже в январе китайская компания зарегистрировала торговые марки на себя.

Это не единичный случай, российские торговые марки уже несколько раз уходили китайским партнерам, и решить этот вопрос в пользу россиян было уже практически невозможно. Данный случай примечателен, пожалуй, только тем, что свой финансовый маневр китайские товарищи осуществляли в отношении не просто бизнесменов из России, а компаний, которые действовали в рамках соглашения между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о поставках молочной продукции, да еще все это и на фоне того, что Президент России одарил председателя КНР российским мороженным, полагает партнер агентства Азия Медиа Глобал Алексей Симонов.

Схема по присвоению себе торговых марок китайским бизнесом уже отработана и испробована и даже не на россиянах. Зачастую используются два простых пути – официальный китайский партнер просто оформляет на себя все эксклюзивные права и фактически приобретает больше прав на бренд на территории Китая, чем его правообладатель в стране происхождения товара, пока совместная работа строится в плановом режиме всех все устраивает, а если начинаются какие-то противоречия, иностранец с удивлением узнает, что он не учел некие нюансы законодательства КНР и в Поднебесной он уже никто. Второй путь – это когда китайская компания сама ввозит товар на территорию страны, а производитель даже пока и не собирается официально выходить на китайский рынок, а вот когда соберется, то с удивлением узнает, что его бренд там уже работает во всю и ничего с этим не поделаешь.

На сегодняшний день истории успеха российских бизнесменов в Китае единичны, а общий подход к работе в соседнем государстве напоминает скорее партизанщину и строится на основе неких бизнес-легенд о том, как кто-то и что-то продал китайским товарищам сказочно разбогатев при этом, рассказал DEITA.RU Алексей Симонов.