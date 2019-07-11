Стоимость постов и публикаций в социальных сетях Китая приближается к нескольким миллионам рублей, а райдеры и почасовые расценки даже не самых топовых блогеров превышают гонорары многих российских звезд, сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день стоимость одного поста может составлять от 20 тысяч юаней (почти 200 000 рублей) до 500 тысяч – 1 миллиона юаней за интеграцию бренда в 10 секундный ролик (5 – 10 миллионов рублей, такие цены еще поискать даже на российских федеральных телеканалах). Участие топ-блогера в мероприятии может обойтись организатору от 30 тысяч юаней в час, причем оплату надо внести минимум за два часа. А если мероприятие у вас, например, в Шанхае, а блогер живет в Гуанчжоу или Синцзяне, потрудитесь оплатить ему перелет бизнес классом и проживание в отеле не ниже пяти звезд.

Все это происходит потому, что именно социальные сети и мессенджеры, а в Китае – это зачастую сложный симбиоз одного с другим, формирующий некие мультиконтентные и мультифункциональные платформы – именно они стали основным инструментов продвижения, рекламы, да и продаж товаров.

«Самая перспективная аудитория для рекламы сейчас – молодежь в возрасте 20-25. Дело в том, что они формируют ядро аудитории, а это около 33-37 процентов всех мейнстримовых приложений в китайском интернете. И такой статистики очень много – где и какая аудитория сидит, кто - что смотрит, кто на что тратится, в каком количестве… И именно благодаря текущему тренду в области digital рынок стал доступен как никогда, а также упростилось взаимодействие с регуляторами со стороны государства; по-прежнему блокируют нативную пропаганду всего и вся, что здесь запрещено, но при этом стали более открыты к тем, кто понимает правила игры и готов работать открыто», - рассказал DEITA.RU основатель проекта Asia Media Global Никита Соколов.

При этом одним из наиболее популярных сюжетов в китайских социальных медиа остается фигура российского Президента Владимира Путина – его встречи с Си Дзинь Пином, выступления, высказывания и т.п., а также сюжеты о противостоянии российских военных и их коллег из блока НАТО.

Вот, например, видеосюжет о том, как Путин поздравлял с днем рождения товарища Си, только в первые часы после публикации собрал более 2,5 млн лайков, 100 000 позитивных комментариев и более 10 000 репостов.

Размещение рекламы в посте с такими показателями может составлять более 1 миллиона юаней.

А вот Путин на «Прямой линии» - 7,8 миллиона лайков. Перехват российскими истребителями американского самолета–разведчика набрал за короткое время 200 000 лайков.

Алексей Симонов