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19 Август 2019, 19:45

Китайцы раскритиковали Россию

Россия

Местные жители нашли в РФ три крупные проблемы, сообщает DEITA.RU.

Китайское издание Sohu опубликовало статью, посвященную России. Там перечислятся три самые страшные проблемы России.

Первая проблема – слишком маленькое население. К такому положению вещей привел распад СССР и Великая Отечественная война – мужчин стало явно меньше, чем женщин.

Вторая проблема Российской Федерации – огромные просторы и сложность управления. Туда же отнесли многонациональность населения.

Третья трудность – международные отношения. В Китае уверены, что все настроены против РФ из-за США.

Елена Миронова

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