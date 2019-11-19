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Китайцы раскритиковали Россию
Местные жители нашли в РФ три крупные проблемы, сообщает
DEITA.RU.
Китайское издание Sohu опубликовало статью, посвященную России. Там перечислятся три самые страшные проблемы России.
Первая проблема – слишком маленькое население. К такому положению вещей привел распад СССР и Великая Отечественная война – мужчин стало явно меньше, чем женщин.
Вторая проблема Российской Федерации – огромные просторы и сложность управления. Туда же отнесли многонациональность населения.
Третья трудность – международные отношения. В Китае уверены, что все настроены против РФ из-за США.
Елена Миронова