Туристы буквально пакетами вывозят из края природные красоты, сообщает DEITA.RU.



Жители Приморья с приходом очередного купального сезона снова заметили китайских туристов на бухте Стеклянной. Туристы собирают стеклышки в мешки, чтобы потом вывезти это в Китай.

Видеоролик, на котором зафиксирован очередной факт разграбления природной достопримечательности Приморья, размещен в паблике dps_vl в «Инстаграм». На нем видно, как граждане КНР собирают стеклышки по всему побережью и складывают в мешки. Потом, как утверждает очевидец, они увозят их на автобусах. И такие автобусы, забитые туристами из соседней страны, подъезжают к бухте постоянно.

«Если это не прекратится, то от бухты Стеклянной ничего не останется уже через 10 лет», – говорится в комментариях к видео.

Елена Миронова