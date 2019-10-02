Китайцы считают русских воинственными

Посол России в КНР Андрей Денисов рассказал РИА Новости о том, что китайцы считают русских воинственной нацией, сообщает DEITA.RU.

По словам посла, в китайской прессе можно встретить рассуждения о том, что россияне - это воинственная нация или воинственный народ.

Как объясняет китайским собеседникам Андрей Денисов, русские не воинственные, а скорее даже наоборот. Но в силу исторической судьбы были поставлены в такие условия, по крайней мере, в последние несколько столетий, что постоянно приходилось от кого-то обороняться.

Надо отметить, что определение «воинственный народ» в китайском языке не всегда носит негативный оттенок. Так китайцы часто называют россиян за смелые, иногда рискованные поступки, несгибаемость духа и решимость идти до конца.

Ранее журналисты китайского издания Baijiahao отправились в местечко Тальцы неподалеку от Байкала. Там находится музей под открытым небом, куда перенесли древние деревянные здания, чтобы спасти их от затопления во время строительства Иркутского водохранилища. Как отметили китайцы, русские с малых лет воспитывают в себе смелость, поэтому даже в сибирские холода родители с детьми радостно идут кататься на санках с горок.

Дмитрий Санников