Новости
Какой будет погода в пятницу во Владивостоке, сказали синоптики
14 Февраль 2020, 06:30
Китайцы в шоке от бесстрашия русских перед коронавирусом
14 Февраль 2020, 05:45
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Жителя Ленинградской области посадили за алименты
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Россиянам сказали, как безопасно снять наличные
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Глава ГИБДД сказал, можно ли ездить с приостановленными правами
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Минтранс провоцирует пассажиров плацкарта
14 Февраль 2020, 00:40
Китайцы в шоке от бесстрашия русских перед коронавирусом
На фоне массовой эвакуации иностранцев русские ведут себя странно
Граждане КНР поражены отношением россиян, живущих в Китае, к
коронавирусу, сообщает ИА DEITA.RU. Китайское издание опросило русских,
оставшихся в КНР, о причинах.
Как пишет РИА «ФАН», спокойствие россиян особенно заметно на фоне паники и побега иностранцев на родину. Некоторые русские признались, что считают нахождение в Китае безопасным: власти делают все, чтобы остановить эпидемию – дезинфекция, карантин.
Другие опрошенные признаются, что живут в стране много лет, обзавелись там работой, друзьями и семьями, и не готовы этим пожертвовать. При этом и российская сторона не настаивает на обязательной эвакуации. Власти вывезли из Китая всех, кто хотел.