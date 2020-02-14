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6 Декабрь 2019, 18:15

Китайцы в шоке от бесстрашия русских перед коронавирусом

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На фоне массовой эвакуации иностранцев русские ведут себя странно

Граждане КНР поражены отношением россиян, живущих в Китае, к коронавирусу, сообщает ИА DEITA.RU. Китайское издание опросило русских, оставшихся в КНР, о причинах.

Как пишет РИА «ФАН», спокойствие россиян особенно заметно на фоне паники и побега иностранцев на родину. Некоторые русские признались, что считают нахождение в Китае безопасным: власти делают все, чтобы остановить эпидемию – дезинфекция, карантин.

Другие опрошенные признаются, что живут в стране много лет, обзавелись там работой, друзьями и семьями, и не готовы этим пожертвовать. При этом и российская сторона не настаивает на обязательной эвакуации. Власти вывезли из Китая всех, кто хотел.

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