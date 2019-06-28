На встрече лидера США с японским премьером произошел забавный инцидент. Находчивые китайцы тут же превратили его в мем, сообщает DEITA.RU.



Во время традиционной фотосессии Трамп и Абэ вышли к фотографам.

Американский президент был озабочен своим внешним видом более, чем высокопоставленным коллегой. Трамп периодически поправлял пиджак, корчил «выгодное» лицо, смотрел по сторонам.

Когда Синдзу Абэ протянул ему руку, тот отвернулся и отвлекся на какие-то посторонние вещи, проигнорировав дружеский жест.

Правда, спустя несколько секунд Дональд Трамп спохватился, собрался с мыслями и пожал-таки протянутую руку японского лидера.

Видео тут же стало вирусным в китайских соцсетях.

Шутники из Поднебесной сопроводили ролик забавной музыкой. «Когда ты корчишь из себя важного, тебе нет дела до друзей» - гласит подпись к видео; За полтора часа роки набрал полтора миллиона лайков.

Вообще нынешний саммит G20 отличился множеством технических неполадок. Так, тот же Трамп пожаловался в ходе встречи в Осаке с Синдзо Абэ и премьером Индии Нарендры Моди на плохой наушник.

После вступительного слова лидер США тихо сказал своим помощникам, что работоспособность наушника его не устраивает. Неожиданная техническая недоработка от дотошных технократов-японцев.

Состоявшаяся встреча не принесла новых сенсационных договоренностей. Известно лишь, что недавний скандал с якобы невыгодностью американцам договора о безопасности с Токио в разговоре не всплывал.

Василий Кучин