Китайская пресса пытается вспомнить времена, когда остров Сахалин был частью Поднебесной империи, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Соху», русские археологи нашли на Сахалине каменную стелу. Китайские ученые расщифровали надпись, которая, как они считают, позорит императора Цяньлуна. На плите было написано поздравление от имени императора самому себе. Как отмечает издание, утрата Сахалина – большая потеря для китайцев, которым теперь стыдно за стихотворение, оставленное на стеле.

Давным-давно, во времена династии Западная Хань, на севере Поднебесной находился большой остров, которым управляла династия Чжунъюань. Во время династии Цин название этого острова несколько раз менялось, и в итоге его стали называть остров Сахалин. При правлении династий Тан, Юань и Цин на острове находились специальные императорские инспекторы.

Как указывает китайское издание, по Пекинскому трактату и Айгунскому договору России были переданы большие территории северо-восточного Китая, включая Сахалин. Это утверждение слабо соотносится с тем, что еще до этих важных русско-китайских договоренностей Россия и Япония подписали Симодский трактат. В последнем документе Сахалин признавался совместным владением двух государств, а Китай в этом документе никаким образом не упоминается, так как последние несколько сотен лет к острову отношения не имел.

Дмитрий Санников