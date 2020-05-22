telegr wh call

Новости

Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами

22 Май 2020, 16:42

Приморец взял ключи у заснувшего собутыльника и стал героем полицейской погони

22 Май 2020, 16:15

Китайцы забросали дальневосточных медсестер камнями: девушки скрылись в лесу

22 Май 2020, 15:45

Однушка за 8 миллионов: самая дорогая квартира найдена в Приморье

22 Май 2020, 15:15

Две дачные электрички запустят на выходных

22 Май 2020, 14:45

Господдержка бизнеса во время пандемии становится ширмой для отмывания денег

22 Май 2020, 14:15

Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт

22 Май 2020, 14:00

Нарушения в «коронавирусных» выплатах сахалинским медикам нашла прокуратура

22 Май 2020, 13:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Китайцы забросали дальневосточных медсестер камнями: девушки скрылись в лесу

лес

Медицинских сестер обсерватора в Бурятии обкидали камнями и гнали по лесу, сообщает ИА DEITA.RU.

Приехавшие из Китая «в течение 2 суток пребывания  проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания (Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали – да, старые деревянные постройки 1985 года).​ Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество», - сообщает аккаунт Детской республиканской клинической больницы.

Медсестер сначала забросали нецензурной лексикой, а затем начали забрасывать камнями. Девушкам пришлось убегать по лесу в защитных костюмах. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается Следственный Комитет.

Минздрав Бурятии раскрыл некоторые подробности по громкому инциденту в обсерваторе в Сотниково. В министерстве подтвердили, что камнями в медработниц кидался гражданин Китая, имеющий вид на жительство.

По информации региональных  властей, в Бурятию из Китайской Народной Республики прибыли 10 человек, из них восемь человек – это жители Бурятии, один житель Китая с видом на жительство и одна китаянка. Участником инцидента стал гражданин из Китая. После завершения изоляции для него будет определена мера ответственности в рамках законодательства.

Читайте также:

Всех россиян занесут в одну базу данных

Приморских школьников ждет ЕГЭ с 29 июня

Сажать в тюрьму за серые зарплаты предложили Путину

Дмитрий Санников

Популярное

Федеральный министр нашел коррумпированных чиновников в Приморье

Как выехать на встречку и не лишиться прав

Эксперты назвали пять нокаутов коронавируса российским автомобилистам

Сажать в тюрьму за серые зарплаты предложили Путину
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...