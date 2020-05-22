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Китайцы забросали дальневосточных медсестер камнями: девушки скрылись в лесу
Медицинских сестер обсерватора в Бурятии обкидали камнями и гнали по лесу, сообщает ИА DEITA.RU.
Приехавшие из Китая «в течение 2 суток пребывания проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания (Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали – да, старые деревянные постройки 1985 года). Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество», - сообщает аккаунт Детской республиканской клинической больницы.
Медсестер сначала забросали нецензурной лексикой, а затем начали забрасывать камнями. Девушкам пришлось убегать по лесу в защитных костюмах. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается Следственный Комитет.
Минздрав Бурятии раскрыл некоторые подробности по громкому инциденту в обсерваторе в Сотниково. В министерстве подтвердили, что камнями в медработниц кидался гражданин Китая, имеющий вид на жительство.
По информации региональных властей, в Бурятию из Китайской Народной
Республики прибыли 10 человек, из них восемь человек – это жители Бурятии, один
житель Китая с видом на жительство и одна китаянка. Участником инцидента стал
гражданин из Китая. После завершения изоляции для него будет определена мера
ответственности в рамках законодательства.