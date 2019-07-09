В соцсетях набирает популярность мотивирующий ролик о службе в китайской армии, которая намерена обогнать США, сообщает DEITA.RU.

На видео под песню группы Imagine Dragons бойцы народно-освободительной армии КНР принимают жесткие грязевые ванны.

Солдаты тренируют выносливость, перекатывая бревна поуши в коричневой жиже, уворачиваются от пуль врага, падая в топи. Китайские воины тренируют силу и боевой дух, поднимая тяжеленные резиновые шины, полные жидкости.

Далее в военно-патриотическом экстазе они выливают их содержимое на себя, издавая победный клич.

Ролик призывает молодых китайцев стать настоящими мужчинами и вступить в ряды самой многочисленной и почти самой мощной военной дружины мира.

Действительно, если мы посмотрим на статистику, то поймем: армия наших южных соседей представляет из себя грозную силу.

С девяностых годов и до настоящего времени военный бюджет Китая вырос с 10 миллиардов долларов до 177 и стал вторым в мире, уступая только США.

Основой армии КНР считается боевой дух, патриотизм и дисциплина. Более двух миллионов солдат стоят на страже своей страны. За последние годы Си Цзиньпин благодаря реформам сделал армию мобильной, современной и прекрасно оснащенной технически.

Пока что по уровню общей военной силы армия Китая уступает США и России. Отставание видно, если мы рассматриваем атомные подлодки с баллистическими ракетами и межконтинентальные ракеты - то есть то, что способно уничтожить любого врага на любом расстоянии.

Но в численности армии и техники Китай уже опережает Россию и США по количеству артиллерийских систем (13 тысяч Китай, 5 тысяч Россия и 6 - Америка), находящихся в строю танков (6, 3 и 2 соответственно).

К 2049 году перед армией Китая поставлена задача стать крупнейшей военной силой в мире. Согласно военной доктрине страны, сейчас они видят несколько ключевых вызовов для себя.

К счастью для России, на данный момент китайцы в нас врага не видят, конфронтация происходит в основном с США и Японией. Однако история доказывает, что от любви до ненависти один шаг. В 1969 году СССР и Китай уже имели опыт открытой конфронтации на Даманском полуострове.

Учитывая растущие амбиции соседей, 4209 километров госграницы и наличие у России ресурсов, которые нет у Китая, о потенциальном сопернике надо хотя бы быть осведомленными.

Василий Кучин



