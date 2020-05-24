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17 Февраль 2020, 14:13

Китайская экономика откатилась на 40 лет в прошлое

Китай, храм

Из-за эпидемии коронавируса главные макроэкономические показатели китайской экономики оказалась отброшенными на десятилетия назад, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Газета.ру."

Как отмечают экономисты, в следствие необходимых карантинных мер и приостановки экономики, китайский ВВП уже ушёл в минус на 6,8%. 

В этой связи правительство КНР пошло на экстраординарный шаг — в условиях пандемии и сокращения мировой торговли не устанавливать целевое значение по ВВП на текущий год.

Тем не менее власти республики намерены наращивать оборонный бюджет, а также покончить с нищетой. Аналитики отмечают, что России следует ожидать сокращения взаимной торговли с Китаем.

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