Гимн торговой войны Китая с США набрал более 100 тысяч просмотров в WeChat, сообщает DEITA.RU.

Слова нового китайского хита легли на мелюдию антияпонской песни, которая стала популярна после фильма 1965 года «Подземная война». В фильме полувековой давности маленький китайский городок отважно сражается с помощью системы тоннелей. Действие кинокартины происходит во время японо-китайской войны, начавшейся в 1937 году и продолжавшейся до окончания Второй мировой в 1945 году.

Новый же китайский хит начинается со вступления мужского хора, который поет «Торговая война! Торговая война! Мы не боимся этого оскорбительного вызова! Торговая война ведется на Тихом океане!» В песне хор говорит: «Если преступник захочет драться, мы выбьем из него дух».

Торговые отношения Китая и США обострились после того, как были увеличены пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов. На это Китай ответил тарифами на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов.

Дмитрий Санников