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Китайская пневмония добралась до Японии
Новый тип пневмонии добрался и до Японии. «Привез» его китайский гражданин, ныне живущий в префектуре Канагава, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», ссылаясь на Kyodo, первый японский пациент не так давно летал в китайский Ухань, где был обнаружен эпицентр болезни. Отмечается, что сейчас мужчину уже выписали из больницы.
Японские власти оперативно создали штаб по изучению болезни и для того, чтобы предотвратить ее возникновение на территории страны.
Напомним, что к началу января в Китае зарегистрировали 59 случаев заражения новым вирусом. Также инфекция через туристов попала в Гонконг и Сингапур. Источником болезни называют китайский Ухань – а именно, местный рынок морепродуктов, который сейчас закрыт на карантин.
Приморье также приняло меры по профилактике заболевания, ужесточив санитарно-карантинный надзор на китайской границе.
Александра Маслова