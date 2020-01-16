Китайская пневмония добралась до Японии

Новый тип пневмонии добрался и до Японии. «Привез» его китайский гражданин, ныне живущий в префектуре Канагава, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на Kyodo, первый японский пациент не так давно летал в китайский Ухань, где был обнаружен эпицентр болезни. Отмечается, что сейчас мужчину уже выписали из больницы.

Японские власти оперативно создали штаб по изучению болезни и для того, чтобы предотвратить ее возникновение на территории страны.

Напомним, что к началу января в Китае зарегистрировали 59 случаев заражения новым вирусом. Также инфекция через туристов попала в Гонконг и Сингапур. Источником болезни называют китайский Ухань – а именно, местный рынок морепродуктов, который сейчас закрыт на карантин.

Приморье также приняло меры по профилактике заболевания, ужесточив санитарно-карантинный надзор на китайской границе.

Александра Маслова