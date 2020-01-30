Китайская почта просит не отказываться от посылок

Представитель компании из КНР отметил, что после получения посылки стоит просто помыть руки, сообщает DEITA.RU.



Представитель Государственного почтового управления КНР Хоу Яньбо обратился к гражданам разных стран с просьбой не отказываться от получения посылок из Китая. Вероятность подцепить через них коронавирус крайне низкая.

Как отметил представитель почты, на китайской стороне в обязательном порядке обрабатывают и дезинфицируют все отправления – от писем до коробок. Также обеззараживание проходят машины, которые их везут.

Хоу Яньбо порекомендовал паникерам успокоиться и не отказываться от получения уже пришедших посылок. Чиновник также напомнил, что главный способ передачи вируса – от человека к человеку воздушно-капельным путнем. Особо мнительным он порекомендовал мыть руки после получения посылок.

По последним данным, уже 170 человек умерли от пневмонии, вызванной коронавирусом. Более 7 тысяч человек числятся заболевшими.

Елена Миронова