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Китайская почта просит не отказываться от посылок
Представитель компании из КНР отметил, что после получения
посылки стоит просто помыть руки, сообщает DEITA.RU.
Представитель Государственного почтового управления КНР Хоу Яньбо обратился к гражданам разных стран с просьбой не отказываться от получения посылок из Китая. Вероятность подцепить через них коронавирус крайне низкая.
Как отметил представитель почты, на китайской стороне в обязательном порядке обрабатывают и дезинфицируют все отправления – от писем до коробок. Также обеззараживание проходят машины, которые их везут.
Хоу Яньбо порекомендовал паникерам успокоиться и не отказываться от получения уже пришедших посылок. Чиновник также напомнил, что главный способ передачи вируса – от человека к человеку воздушно-капельным путнем. Особо мнительным он порекомендовал мыть руки после получения посылок.
По последним данным, уже 170 человек умерли от пневмонии, вызванной коронавирусом. Более 7 тысяч человек числятся заболевшими.
Елена Миронова