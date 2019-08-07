Приморским таможенникам официально подтвердили запрет: с 10 августа в Россию нельзя ввезти семечковые и косточковые фрукты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Россельхознадзор. Скоро карантин начнет действовать.

Китай воспользовался случаем повысить на сорок процентов стоимость тех фруктов, которые ввозить пока еще можно, и фуры идут в Приморье.

Местные предприниматели жалуются на связанные с этим проблемы: они не успеют привезти из Китая фрукты нового урожая, а качество прежнего – очень плохое. Остались одни нектарины, говорит предприниматель Сергей Юрченко.

По словам Юрченко, он поставляет китайские фрукты в край немало лет, а в текущем году стал главой ООО "Торговый дом "СитиМол". Также привезенные фрукты он может продавать в других торговых сетях: "Самбери", "Фреш25" и "Реми".

Юрченко рассказывает, что персиков и нектаринов подходящего качества кроме как в Китае не найти, приморские хуже. Поэтому в нынешней ситуации, когда цены взлетят, купить их и реализовывать станет гораздо сложнее.

Напомним, что Россельхознадзор передавал информацию о введении карантина на некоторую китайскую продукцию. Говорится, что она может быть заражена, но приморцы считают иначе: это – «большая политика» и ответ Китаю на запрет на ввоз российского куриного мяса.

Анастасия Туркова