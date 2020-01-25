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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Китайская семья несколько дней путешествовала по Европе с вирусом

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Сейчас пациентов проверяют на наличие коронавируса, сообщает DEITA.RU.

В Финляндии накалилась обстановка из-за возможного распространения коронавируса. Как пишут «Невские новости», семья из китайского Уханя обратилась к медикам за помощью – люди почувствовали себя плохо.

Туристов сразу заподозрили в переносе не простого гриппа, а того самого коронавируса, от которого уже умерло 26 человек. Сейчас пациентов смотрят врачи, анализы отправили в Хельсинки.

Эта семья, у которой сейчас подозревают коронавирус, несколько дней путешествовала по городам Финляндии и Норвегии.

Елена Миронова

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