Китайская семья несколько дней путешествовала по Европе с вирусом

Сейчас пациентов проверяют на наличие коронавируса, сообщает DEITA.RU.



В Финляндии накалилась обстановка из-за возможного распространения коронавируса. Как пишут «Невские новости», семья из китайского Уханя обратилась к медикам за помощью – люди почувствовали себя плохо.

Туристов сразу заподозрили в переносе не простого гриппа, а того самого коронавируса, от которого уже умерло 26 человек. Сейчас пациентов смотрят врачи, анализы отправили в Хельсинки.

Эта семья, у которой сейчас подозревают коронавирус, несколько дней путешествовала по городам Финляндии и Норвегии.

Елена Миронова