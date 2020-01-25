Новости
Онколог сказал, вызывает ли ЭКО рак
25 Январь 2020, 05:45
«Рожающее быдло» пожаловалось на Водонаеву в Генпрокуратуру
25 Январь 2020, 05:00
Китайская семья несколько дней путешествовала по Европе с вирусом
25 Январь 2020, 04:15
ГИБДД лишает прав за пешехода, сбитого на красный свет
25 Январь 2020, 03:30
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25 Январь 2020, 01:15
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25 Январь 2020, 00:30
Налог хотят взимать за получение пенсий
24 Январь 2020, 23:45
Китайская семья несколько дней путешествовала по Европе с вирусом
Сейчас пациентов проверяют на наличие коронавируса, сообщает
DEITA.RU.
В Финляндии накалилась обстановка из-за возможного распространения коронавируса. Как пишут «Невские новости», семья из китайского Уханя обратилась к медикам за помощью – люди почувствовали себя плохо.
Туристов сразу заподозрили в переносе не простого гриппа, а того самого коронавируса, от которого уже умерло 26 человек. Сейчас пациентов смотрят врачи, анализы отправили в Хельсинки.
Эта семья, у которой сейчас подозревают коронавирус, несколько дней путешествовала по городам Финляндии и Норвегии.
Елена Миронова