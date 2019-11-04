Китайская соя едва не утонула в Амуре

В районе Благовещенска затонула грузовая баржа. Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает DEITA.RU.

По информации паблика skaner28, в реке Амур рядом с Благовещенском начала тонуть баржа с соей. По информации областного погрануправления, затонувшее судно принадлежит Китаю.

Новость вызвала обсуждение и шутки в сети.

«Если она разбухнет там, то Амур совсем пересохнет!», «Теперь можно пару лет мужикам на рыбалку не ходить, клева все равно не будет» «Кто-то хотел просто рыбку подкормить, - комментируют подписчики паблика.

Чуть позже очевидцы сообщили, что тонуть плавсредство начало от перегруза. Так как дело было на мели, весь товар удалось оперативно перегрузить на соседние баржи, отмечают подписчики.

Александра Маслова