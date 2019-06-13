В китайских соцсетях набирает популярность ролик свадебного кортежа в городе Далянь. Шикарная процессия не уступает знаменитому кортежу Кадырова, сообщает DEITA.RU.

Несколько десятков дорогих автомобилей, украшенных праздничной символикой, разъезжающих по Даляню, взорвали китайский интернет. Видеоролик набрал уже несколько десятков миллионов просмотров в социальных сетях КНР. Российские пользователи сравнили его со знаменитым кортежем Рамзана Кадырова. Президент Чеченской Республики – известный любитель дорогих автомобилей, в его коллекции десятки эксклюзивных авто и элитных суперкаров. Кадры кортежа Кадырова, заезжающего на территорию московского отеля, в конце прошлого года порвали российский интернет. В Китае же мода на красивую жизнь стала трендом, стремительно набирающим популярность, рассказал DEITA.RU один из основателей компании «Азия Медиа Глобал» Никита Соколов.

Рост благосостояния китайских граждан породил моду на роскошь, и она настолько сильна, что в Китае уже стало нормальной практикой взять в аренду очень дорогой автомобиль ради селфи или нескольких секунд видеоролика.

Напомним, что абсолютным хитом в китайском интернете стала недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках Петербургского экономического форума. Этот видеоролик побил рекорды просмотров и лайков в китайских социальных сетях, менее чем за сутки пост набрав более 5 000 000 лайков и тысячи восторженных комментариев пользователей. Российский лидер довольно популярен в Китае, еще один хитом, покорившим пользователей соцсетей, стал трогательный поцелуй Владимира Путина с его школьной учительницей.

Светлана Алеутская