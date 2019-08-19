Российское озеро Байкал подвергается сразу двум угрозам, сообщает DEITA.RU по материалам South China Morning Post.

Как утверждает гонконгское издание, число китайских путешественников, желающих посетить эту достопримечательность, выросло на 37%. В прошлом году озеро Байкал приняло более 1,6 миллионов туристов. Большинство из них были россиянами, но и туристический поток из Поднебесной продолжает расти.

По мере того, как растет число туристов, там строится все больше отелей, и ни у одного из этих новых сооружений нет адекватной канализационной системы или сооружений для утилизации отходов.

Кроме того, озеро Байкал подвергается еще большей опасности, чем поток китайцев. Это климатические изменения. Озеро находится в одном из самых быстро нагревающихся регионов планеты, и его вода становится все более теплой, а лед — тонким, что влияет на микроскопические формы жизни и экосистемы, которые там есть.

Дмитрий Санников