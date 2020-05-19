telegr wh call

Новости

Не нужно перекладывать ответственность: Путин раскритиковал правительство

19 Май 2020, 22:30

Грузовики перестанут пускать из Приморья в Китай

19 Май 2020, 22:25

Китайская живая рыба вернется в Россию

19 Май 2020, 22:15

Правительство уверяет Путина, что деньги врачам выплачены

19 Май 2020, 22:13

Скончался бывший претендент на пост губернатора Приморья

19 Май 2020, 21:51

Отказали тормоза: фура разнесла несколько автомобилей и улетела в кювет

19 Май 2020, 21:25

Чем лучше снимать боль, сказал доктор Мясников

19 Май 2020, 21:15

Дело жены депутата на процессе Пушкарева получило продолжение

19 Май 2020, 21:06

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Китайская живая рыба вернется в Россию

рыба

Ранее на ввоз действовал запрет

Ряд ограничений на импорт из Китая больше не действует в России, сообщает ИА DEITA.RU.

С конца января этого года по указанию Россельхознадзора был запрещен ввоз целого ряда живой продукции. Поводом для такого решения стала вспышка коронавирусной инфекции нового типа в Китае, тогда еще не переросшая во всемирную пандемию. Сейчас же ведомство оценило изменение ситуации.

«Роспотребнадзор… сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР», – цитирует РИА «Новости».

При вводе ограничений речь шла только об одном месяце их действия, но затем последовало продление на неопределенный срок.

Читайте также:

Приморский браконьер привез из Хабаровского края 10 килограммов черной икры

«Трупный яд! Опасно!» — рыбак из Приморья поделился жуткой находкой

Чинивших пирс рабочих унесло от берега на плоту в Охотске

Елена Кот

Популярное

«Он сумасшедший» - Пожилой приморец протаранил жилой дом

Отказали тормоза: фура разнесла несколько автомобилей и улетела в кювет

Застряли на перевале: фуры съехали с размытой дождями дороги

Мэрия Владивостока прокомментировала скандальную стройку
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...