Китайская живая рыба вернется в Россию

Ряд ограничений на импорт из Китая больше не действует в России, сообщает ИА DEITA.RU.

С конца января этого года по указанию Россельхознадзора был запрещен ввоз целого ряда живой продукции. Поводом для такого решения стала вспышка коронавирусной инфекции нового типа в Китае, тогда еще не переросшая во всемирную пандемию. Сейчас же ведомство оценило изменение ситуации.

«Роспотребнадзор… сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР», – цитирует РИА «Новости».

При вводе ограничений речь шла только об одном месяце их действия, но затем последовало продление на неопределенный срок.