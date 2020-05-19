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Китайская живая рыба вернется в Россию
Ранее на ввоз действовал запрет
Ряд ограничений на импорт из Китая больше не действует в России, сообщает ИА DEITA.RU.
С конца января этого года по указанию Россельхознадзора был запрещен ввоз целого ряда живой продукции. Поводом для такого решения стала вспышка коронавирусной инфекции нового типа в Китае, тогда еще не переросшая во всемирную пандемию. Сейчас же ведомство оценило изменение ситуации.
«Роспотребнадзор… сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР», – цитирует РИА «Новости».
При вводе ограничений речь шла только об одном месяце их действия, но затем последовало продление на неопределенный срок.